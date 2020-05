Ssangyong Tivoli : nouveau petit moteur essence

Depuis son restylage, nous n'avions plus vraiment entendu parler du Tivoli, le SUV compact de Ssangyong. La marque coréenne annonce aujourd'hui du sang neuf pour le Tivoli. Aux côtés du 1.5 essence de 163 ch et du 1.6 diesel de 136 ch, nous retrouvons désormais un tout nouveau moteur 1.2 turbocompressé de 130 ch et 231 Nm de couple, associé à une boîte manuelle. Le 0 à 100 est expédié en 10,6 secondes.

Ainsi doté, le Tivoli se pose plus clairement en face des stars de la catégorie, dont la majeure partie des ventes se fait avec des puissances tournant autour des 130 ch. Ssangyong annonce 153 g/km de CO2, ce qui correspond à 400 € de malus.

Pour l'instant, le Tivoli n'est vendu qu'avec la boîte manuelle, mais la marque planche sur une transmission à double embrayage et sur l'arrivée d'une hybridation légère, obligatoire pour réduire les émissions de CO2 en Europe, notamment vis-à-vis de l'objectif imposé par les autorités européennes pour chaque constructeur.

Les prix français du Tivoli 1.2 ne sont pas encore connus.