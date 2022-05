Stellantis mise sur l'Inde

Carlos Tavares annonce "le début d'une nouvelle ère" pour Stellantis en Inde. Il veut faire évoluer les opérations de son groupe sur ce marché au potentiel de développement important : "Nous nous engageons à développer et renforcer notre présence en Inde, et à faire de ce pays stratégique un pilier central de notre ambition internationale dans le cadre du Plan Dare Forward 2030".

Chacun de leur côté, PSA et Fiat avaient déjà misé sur l'Inde. Depuis 2015, les deux parties, qui ont fusionné début 2021, ont investi plus d'un milliard d'euros dans ce pays. Chacune a mis en avant une marque : Jeep pour l'italo-américain, Citroën pour le français.

En 2019, Citroën indiquait que le volume des ventes en Inde devrait passer de 3,3 millions de véhicules en 2018 à plus de 6 millions en 2025. Les crises sanitaires et économiques sont depuis passées par là, mais l'Inde garde son fort potentiel de croissance.

Jeep produit déjà quatre modèles sur place. Les chevrons y assemblent le C5 Aircross depuis 2020. Surtout, ils s'apprêtent à lancer une nouvelle C3 conçue pour ce marché, et donc fabriquée localement (en photo ici). Cette C3 sera rapidement déclinée en berline à coffre et en SUV.

L’implantation du groupe en Inde comprend trois usines de production (Ranjangaon, Hosur, Tiruvallur), un centre software (Bangalore), ainsi que deux sites de recherche et développement à Chennai et Pune. Il y a aussi un complexe dédié aux nouvelles technologies de communication (Hyderabad), qui est devenu l'un des plus importants du groupe.

Les sites de R&D et les usines ne sont pas uniquement dédiées à l'Inde. Ils produisent et exportent des composants et des véhicules pour différents marchés en dehors de ce pays. Ils vont continuer de se développer pour fournir des moteurs, des boîtes de vitesses et des composants pour d’autres marchés internationaux.

D'ailleurs, la prochaine génération de notre C3 devrait avoir des éléments en commun avec la C3 indienne. L'Inde pourrait bien produire des pièces envoyées ensuite en Europe. Stellantis India est donc vu comme un "élément essentiel" du groupe.