Subaru annonce une Levorg STI "Sport"pour le Tokyo Auto Salon

Vous vous souvenez peut-êre de la Levorg STI, cette auto présentée en milieu d'année qui n'a pas concerné le marché européen ? La marque japonaise prépare une évolution pour le Tokyo Auto Salon avec une version STI Sport.

Malheureusement, il y a fort à parier que cette création ne sera qu'un moyen de présenter des nouvelles pièces pour la Levorg, Subaru n'ayant jusqu'ici pas spécialement montré d'envie de toucher aux mécaniques du break, y compris sur son marché domestique.

En effet, il faut rappeler qu'au Japon, la Levorg a droit à un moteur supplémentaire par rapport à l'Europe : un 2.0 turbo de 300 ch, en plus du quatre cylindres 1.6 de 170 ch. L'arrivée de cette variante STI Sport pourrait laisser espérer une augmentation de la puissance sur le moteur de 300 ch et surtout, enfin, l'arrivée d'une boîte manuelle en plus de la transmission à variation continue, qui est imposée.

Il faudra attendre début janvier pour le découvrir, mais dans tous les cas de figure, n'attendez pas de voir cette Levorg STI Sport en Europe.