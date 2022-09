Succès immédiat pour l'introduction en Bourse de Porsche

C’était une introduction très attendue.

L’arrivée de Porsche AG en Bourse, souhaitée par le groupe Volkswagen depuis plusieurs mois, s’est déroulée ce matin. Plus importante opération boursière en Europe depuis plus de dix ans, l’introduction de Porsche en Bourse valorise le constructeur allemand à plus de 77 milliards €.

Lors de sa première cotation sur la Bourse de Francfort (Allemagne) à 7h15 ce matin, l’action Porsche AG était valorisée à 84 €, un montant légèrement supérieur au prix d’introduction initial fixé à 82,50 €.

« Réaliser les rêves de nos clients est ce qui nous motive. Aujourd'hui, un grand rêve devient réalité pour nous. Avec la réalisation de l'introduction en Bourse, nous entamons un nouveau chapitre de l'histoire unique de notre entreprise », a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration du directoire de Porsche AG, qui s’est réjoui de cette entrée en matière réussie : « C'est un moment historique pour Porsche. »

Avec la cotation initiale d'aujourd'hui, Porsche est la plus grande introduction en Bourse jamais réalisée en Europe en termes de capitalisation boursière (environ 78 milliards €), comme la valeur calculée du prix d'offre pour les actions privilégiées et la valeur correspondante pour les actions ordinaires. Au total, le groupe Volkswagen place 113 875 000 actions privilégiées au porteur sans droit de vote sans valeur nominale de Porsche AG (« actions privilégiées ») dans le cadre de l'introduction en Bourse. Les actions privilégiées placées représentent 12,5 % du capital social émis, et en circulation de Porsche AG.

Selon le communiqué transmis par le groupe, l'introduction en Bourse ouvre une plus grande liberté entrepreneuriale pour Porsche puisque l'accord de transfert de profits et pertes avec Volkswagen expirera fin 2022. Il sera remplacé par un accord de coopération industrielle (ICA), de pleine concurrence, en vertu duquel Porsche et Volkswagen régiront leur avenir industriel et relation stratégique.

Une occasion pour Oliver Blume, de rappeler les intentions électriques de la marque : « Notre objectif est de redéfinir le concept de luxe moderne en combinant le luxe avec la durabilité et l'engagement social. » En 2030, l'ambition de Porsche est que plus de 80 % des nouveaux véhicules livrés soient des véhicules électriques à batterie (BEV). Dans le cadre de sa stratégie, l'entreprise travaille également à une chaîne de valeur nette neutre en carbone en 2030 et à une phase d'utilisation nette neutre en carbone pour les futurs modèles BEV.