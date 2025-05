Sur le périf, les bouchons sont en baisse, du moins selon la mairie de Paris

Promis, juré. Devant l’hostilité suscitée par sa décision à la hussarde d’instaurer les 50 km/h sur le périf, et de dédier une voie au covoiturage, Anne Hidalgo avait fini par céder, en affichant sa volonté de mettre en place une clause de revoyure assortie d’une étude d’impact à postériori.

C’est vendredi 23 mai que cette étude a été livré par l’APUR (l'Atelier parisien d’urbanisme) et la conclusion en est simple : tout est parfaitement nickel et en phase avec les souhaits de l'Hôtel de ville. Ainsi, entre mars avril de cette année, et les mêmes mois l’an passé, le nombre de voitures sur la boucle parisienne a baissé de 5% et les bouchons ont diminué de 27%, carrément.

Une baisse, logique, de la vitesse moyenne

La vitesse moyenne a également baissé de 6 % en journée, et tout bonnement de 18 % la nuit. Évidemment, l’inverse eût été étonnant, et l’on voit mal comment la vitesse moyenne sur le périf aurait pu augmenter alors qu’elle a été légalement abaissée. À moins de considérer que les automobilistes parisiens sont de dangereux malfrats.

Conséquence de cette vitesse en baisse : les accidents sont moins nombreux et ont diminué de 14 %. Une chute constatée dès le 14 octobre dernier, mais qui s’est confirmée depuis l’instauration de la voie de covoiturage le 3 mars dernier, alors que ses opposants craignaient une hausse des accrochages suite à la différence de vitesse entre les voies. Le préfet de police de Paris Laurent Nünez et Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, pas franchement convaincus par les mesures au demeurant, peuvent donc dormir tranquille.

Mais la pollution stagne

Reste tout de même un léger accroc dans cet océan de bonnes nouvelles : la pollution n’a pas baissé au cours des mois de mars et d’avril, alors que selon l’APUR, elle avait légèrement chuté depuis la mise en place des 50 km/h. La cause, selon l’Atelier ? Elle n''est pas liée aux mesures prises, puisque cette pollution est très dépendante des phénomènes météorologiques.

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes et dans la circulation parisienne. En plus, cette étude est réalisée par un organisme indépendant, et non par la mairie de Paris. Vraiment ? L’Apur, si elle est légalement indépendante, reste une association subventionnée par l’hôtel de ville de la capitale à hauteur de 70% de son budget. Quant à son président, ce n’est autre que Christophe Nadjovski, adjoint d’Anne Hidalgo, en charge de la Végétalisation de l’espace public et des Espaces verts. Le monde est petit.