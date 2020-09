Surprise : voici la nouvelle Mercedes Classe C

La nouvelle génération de Classe C est en approche chez Mercedes, et même si l'auto a perdu de son importance au profit du GLC, il n'empêche que la gamme, et en particulier le break, reste très importante sur certains marchés d'Europe encore acheteurs de berlines et de breaks.

Première remarque, à la vue de cette seule photo (source) : la face avant évolue peu et suit simplement le design déjà vu sur la récente Classe E.

Mais cette génération de Classe C changera plus profondémment qu'il n'y parait. A l'intérieur, d'abord, avec un habitacle largement inspiré de celui de la toute nouvelle Classe S, avec un grand écran central et une instrumentation numérique de nouvelle génération.

L'autre évolution, ce sera la généralisation des moteurs quatre cylindres, y compris sur la variante C63 AMG qui abandonnerait, selon la rumeur, le V8 pour un plus petit moteur.