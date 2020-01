SUV : ses ventes ont triplé en 10 ans

La décennie passée est définitivement celle du SUV. Selon les chiffres de l'expert de la donnée auto AAA Data, les ventes de SUV ont triplé en 10 ans en France. Depuis l'arrivée des premiers modèles généralistes (Nissan Qashqai et Juke, notamment), la progression du segment a été constante et ne s'est pas essoufflée.

Sans surprise, les modèles français sont ceux qui se vendent le plus sur leur sol, puisque la première voiture étrangère est le Volkswagen T-Roc, à la 9e place avec 22 325 immatriculations en France en 2019. Une belle performance pour un SUV qui n'est pourtant pas le mieux placé en termes de prix. Vient ensuite le Tiguan, juste derrière en 10e position.

La meilleure vente est le Peugeot 3008 qui a trouvé près de 73 000 preneurs en 2019. Un carton tel que les ventes sont encore sontenues alors que le modèle approche du restylage. Pour Renault, en revanche, c'est plus compliqué puisque le Kadjar, qui a désespérément besoin d'une mise à jour, se retrouve en 7e place avec 28 982 immatriculations.

L'autre grande donnée à retenir du marché 2019 des SUV en France est que la moitié des ventes se sont faites sur avec des moteurs essence. Un mauvais signe, à l'aube de la mise en place de la limite de CO2 (95 g/km) imposée par l'Europe pour les constructeurs qui ont, pour certains, trouvé la parade : l'hybridation (simple ou rechargeable).

Dans le détail, les SUV ont surtout la cote en Corse, dans les Hauts de Seine et dans l'Yonne où ils représentent les plus fortes parts de marché, à plus de 40 %.