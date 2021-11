Suzuki annonce un nouveau modèle pour l'Europe

Il était bien temps pour le S-Cross d'avoir droit à une descendance. Lancé en 2013, ce crossover n'a jamais réussi à s'imposer dans un segment devenu très vite concurrentiel, au point d'éclipser le Japonais. Tout le contraire, donc, de la petite soeur Swift qui est parvenue à se hisser à un niveau respectable, pour un constructeur dont le marché principal reste l'Asie.

Justement, c'est là bas qu'a été surprise la toute nouvelle génération du S-Cross, alors que Suzuki venait tout juste de l'annoncer par une image teaser (ci-dessus). Le nouveau S-Cross proposera des motorisations hybrides et surtout une version quatre roues motrices qui devrait toujours autant plaire aux clients des régions à la météo parfois délicate.

En termes de design, c'est la révolution par rapport à l'actuel, avec un style plus haut, statutaire et carré. L'autre grande surprise est le gabarit : surpris aux côtés d'un Vitara, le nouveau S-Cross affiche des proportions proches, le faisant plus que jamais basculer dans l'esprit SUV.