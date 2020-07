Suzuki présente l'Across, clone du Toyota Rav 4

En 2017, Toyota et Suzuki entamaient une nouvelle collaboration. Parmi les projets prévus, deux nouvelles Suzuki pour l'Europe basées sur des Toyota. Voici la première, l'Across. Et Suzuki a fait simple : il s'agit d'un Rav 4 rebadgé !

Seul le visage est spécifique. Et encore, les designers se sont adaptés pour que le capot et les ailes ne soient pas modifiés. On retient donc juste des phares plus effilés et un bouclier inédit, avec une grande bouche centrale. Tout le reste est commun, même les jantes ! On retrouve donc les formes très anguleuses du Rav 4. Forcément, à bord c'est aussi le service minimum, puisque seul le logo sur le volant est nouveau.

La bonne surprise, c'est que l'Across reprend la motorisation hybride rechargeable du Toyota. Il y a un quatre cylindres 2.5 essence et deux blocs électriques, un à l'avant et l'autre à l'arrière, ce dernier entraînant les roues arrière, ce qui donne la transmission intégrale. Sur le Rav 4, la puissance maximale est de 306 ch, ce qui devrait logiquement être pareil ici. Le modèle peut rouler en tout électrique sur une bonne distance (plus de 60 km) grâce à une grosse batterie lithium-ion de 18,1 kWh.

Les ventes de l'Across en Europe commenceront à l'automne. Suzuki jouera peut-être la carte du prix plus accessible. Le Rav 4 hybride rechargeable commence en effet à un prix haut perché, 61 500 €.