Suzuki e-Vitara, la graine de Toyota - En direct du salon de Bruxelles 2025

Suzuki muscle son offre avec cet inédit SUV électrique compact. Le constructeur japonais profite en effet du salon de Bruxelles pour dévoiler l’eVitara, modèle qui n’est autre que le quasi-clone du nouveau du nouveau Toyota Urban Cruiser.

Cela n’a rien de surprenant dans la mesure où les deux constructeurs collaborent depuis plusieurs années déjà, ce qui se traduit par la présence de Toyota (légèrement) remodelées dans la gamme Suzuki, à des tarifs un peu plus attractifs (la Swace hybride est une Toyota Corolla, l’Across hybride est un Rav4).

Long de 4,28 m, soit 2 cm de moins qu’un Peugeot e-2008, l’e Vitara bénéficie d’un design assez musculeux qui lui donne une prestance certaine, d’autant qu’il repose sur des roues de 18 ou 19 pouces selon les versions, pour une garde au sol de 18 cm. Mais si la partie avant fait preuve d’originalité, l’arrière se montre un peu plus banal, comme s’il ne s’agissait pas tout à fait de la même voiture.

L’habitacle se veut très moderne, avec un combiné d’instrumentation numérique que prolonge un écran central de belle taille.



Les passagers arrière profitent d’un empattement généreux (2,70 m) qui assure un bon espace aux jambes. Et si la garde au toit est plus réduite, on apprécie les dossiers de sièges inclinables selon plusieurs positions et la banquette coulissant sur 16 cm (et en deux parties).

Pour animer l’ensemble, on trouve trois groupes motopropulseurs : 144 ch avec batterie 49 kWh, 174 ch avec batterie 61 kWh, et 184 ch avec batterie 61 kWh pour la seule version à transmission intégrale, baptisée Allgrip-e. Ces batteries LFP peuvent recevoir 150 kW en courant continu et 11 kW en courant alternatif.Fabriqué en Inde, l’e-Vitara sera disponible sur le marché européen à l’été 2025, à des tarifs que l’on peut espérer compétitifs, selon les bonnes habitudes de la maison.

Pour son nouveau SUV, Suzuki aurait pu mettre en avant un e-Vitara d'une couleur plus flashy. Cette couleur sombre ne le mettait vraiment pas en valeur.