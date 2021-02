Suzuki : le retour de la boîte automatique, sur Vitara et S-Cross

Suzuki annonce aujourd'hui le retour de la boîte automatique à six rapports (conçue en interne) sur le SUV Vitara et le S-Cross. Avec l'arrivée des motorisations hybrides de 129 ch, elle avait disparu du catalogue ces derniers mois.

Une question probablement de mise au point pour Suzuki pour adapter la boîte automatique à la nouvelle motorisation, qui remplace l'ancien 1.4 de 140 ch. Signalons que le crossover S-Cross gagne lui aussi cette même boîte automatique, presque indispensable désormais dans un marché qui se tourne de plus en plus vers ce type de transmission.

Chez Suzuki, vous avez le choix puisque cette boîte est associée aux deux ou quatre roues motrices Allgrip, en finition Privilège (Vitara et S-Cross) et Style (Vitara). Cette boîte est tellement importante que Suzuki annonce qu'elle devrait tout de même représenter 40 % des ventes de Vitara et S-Cross dans l'Hexagone. Autant dire qu'il ne valait mieux pas s'en priver trop longtemps.

Prix Suzuki Vitara et S-Cross BVA