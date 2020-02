Suzuki ouvre les commandes des S-Cross et Vitara 1.4 à microhybridation

Le moteur change de nom de code (K14D), et c'est pour une bonne raison : le quatre cylindres 1.4 turbo de Suzuki, que l'on retrouvait sous le capot de la Swift Sport, notamment, passe à l'hybridation légère sur Swift Sport, S-Cross et Vitara. Les tarifs des deux dernières sont connus, avec des tickets d'entrée respectifs de 24 340 € et 23 840 €.

Suzuki annonce des chiffres assez ambitieux de baisse de consommation, de "l'ordre de 19 à 21 %" par rapport au même modèle en moteur 1.4 sans hybridation. Evidemment, ces baisses sont notées sur test d'homologation dans des conditions idéales.

L'alternodémarreur 48V permet de profiter de quelques phases d'assistance électrique au moteur thermique à l'accélération. Un système de "ralenti électrique" est également intégré sur le Boosterjet : il "supprime toute consommation de carburant à la décélération, en mode débrayé, en ayant recours à l’ISG pour faire tourner le moteur thermique au ralenti sans injection de carburant", précise Suzuki.

L'hybridation légère (rappelons qu'elle ne permet pas de rouler en mode électrique) a fait légèrement grimper le couple, à 235 Nm. Mais la puissance baisse : de 140 à 129 ch.