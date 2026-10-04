Terminator inspire la fin de Figure 02 après 30 000 BMW X3 fabriqués

Figure 02 aura connu une retraite légèrement plus spectaculaire qu’un ancien robot de chaîne de montage. Figure AI vient d’envoyer plusieurs exemplaires de son humanoïde dans un four à acier en fusion, avec la bénédiction d’Arnold Schwarzenegger. Une fin très hollywoodienne pour une machine qui avait pourtant réellement travaillé chez BMW.

Après de premiers essais à Spartanburg durant l’été 2024, Figure 02 a intégré en 2025 la production du SUV compact X3. Sa mission : saisir des pièces de tôle et les positionner avec une précision millimétrique dans des gabarits avant soudage. Durant ce programme de onze mois, il a cumulé 1 250 heures, manipulé plus de 90 000 pièces et participé à la fabrication de 30 000 X3, avec des journées pouvant atteindre dix heures. Retiré fin 2025, il a cédé la place à Figure 03, arrivé dans les structures de la firme munichoise en juin 2026 pour expérimenter des tâches logistiques plus complexes.

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Terminator jusqu'au dernier pouce levé

Pour détruire ses anciens robots sans divulguer leur technologie, Figure a choisi la fonderie. La vidéo reprend alors presque plan pour plan le sacrifice du T-800 dans Terminator 2 : descente vers le métal en fusion et ultime pouce levé. Un clin d’œil d’autant moins subtil que Schwarzenegger participe lui-même au film.