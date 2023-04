Tesla a des ambitions démesurées pour sa future voiture d'entrée de gamme

Tesla a livré 1,31 million de voitures dans le monde en 2022, un chiffre en augmentation par rapport à l’année précédente et qui devrait une nouvelle fois grossir pour 2023 : rien que sur le premier trimestre de cette année, la marque d’Elon Musk a écoulé 422 875 véhicules sur l’ensemble de ses marchés. Mais tout cela n’est rien à côté de ce que prévoit le constructeur américain en termes de production totale pour la fin de la décennie. Elon Musk a récemment rappelé qu’il vise tout simplement les 20 millions de voitures vendues annuellement dans la planète, c’est-à-dire le double de ce que réussit actuellement Toyota chaque année !

Et la future « petite » Tesla d’entrée de gamme doit largement contribuer à ces chiffres. D’après les journalistes chinois de 36KR, le constructeur a déjà de grandes ambitions pour le prochain modèle de base, ce fameux véhicule dont le prix doit se situer aux environs des 25 000 dollars : il devra se vendre à environ quatre millions d’unités par an dans le monde ! Et Tesla ne pourra proposer un prix aussi bas qu’en baissant considérablement les coûts de production par rapport aux Model 3 et actuels.

Quand sera-t-il dévoilé ?

Alors qu’on pensait qu’Elon Musk donnerait des détails sur ce nouveau véhicule d’entrée de gamme à l’occasion du dernier Investor Day, il faudra finalement attendre un peu plus longtemps. Ces dernières semaines, d’étranges prototypes Tesla photographiés notamment en Chine nous faisaient penser que le constructeur testait déjà le modèle sur la route.