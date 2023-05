Tesla abandonne la conduite à droite sur les Model S et X

Tesla joue au yoyo en ce moment, baisse des prix par moments, puis nouvelle hausse à un mois d’écart, il y a de quoi perd le Nord. Désormais, ce n’est plus la politique tarifaire qui est remise en question, mais plutôt industrielle et économique.

En effet, les Model S et X avec la conduite à droite ne sont plus proposés. Un représentant de la marque a déclaré auprès de nos confrères d’Autocar que le fait de proposer les deux modèles uniquement avec la conduite à gauche dans un avenir proche permettrait d’augmenter la production et d’améliorer la qualité.

C’est surtout une façon de faire des économies d’échelle. Si la Model Y se défend très bien puisqu’elle se place septième des ventes au Royaume-Uni depuis le début de l’année, voire première pour le mois de mars, les Model S et X ne rencontrent pas le même succès. Dans ce cas, autant se concentrer sur les modèles qui se vendent le mieux.

2 000 Livres de compensation

Les clients ayant commandé une Tesla Model S ou X peuvent recevoir une compensation de 2 000 Livres pour l’achat d’un Model 3 ou Y. La commande peut aussi être annulée.