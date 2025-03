Tesla brûle-t-il ?

Un peu partout, des Tesla brûlent. Aux États-Unis surtout, mais aussi en France, en Allemagne, en Belgique… Très peu d’incendies en réalité, mais qui font grand bruit car censés cibler le patron de la marque, Elon Musk, conspué pour son ralliement à Donald Trump, sa participation active aux grandes purges sociales et administratives initiées par ce dernier. Et aussi, voire surtout, pour son fameux salut nazi (ou alors très bien imité) et pour son soutien militant à toutes les extrêmes droites européennes.

Donc Elon Musk étant devenu facho, des gens brûlent ses voitures et tout le monde a l’air de trouver ça normal, logique, dans l’ordre des choses.

Ça ne l’est pas.

Quand l’URSS a maté les révoltes de Budapest puis de Prague et plus tard envahi l’Afghanistan, on n’a pas mis le feu à des Lada pourtant produites par l’État soviétique. Pas même cessé d’en acheter.

Quand Bush envahissait l’Irak sans mandat de l’ONU personne n’a immolé de Chevrolet ni de Chrysler et le Hummer est devenu à la mode.

Depuis que Xi Jinping réprime ou esclavagise des millions de Ouighours, on n’incendie pas de MG ni de BYD. Au contraire, leurs ventes augmentent en Europe.

J’évoque des événements et des faits qui ont causé des millions de victimes, tous qualifiables de crimes de guerre voire de crimes contre l’humanité.

Combien de morts ?

Avec Elon Musk, on n’est pas dans le même registre.

Je comprends qu’on puisse haïr le personnage, être choqué par son geste scandaleux, ses propos réactionnaires, la brutalité de son management, l’imposture de son rôle de grand inquisiteur des administrations, mais combien de morts et de crimes ? Musk est parfaitement puant, détestable même et tout ce que vous voulez mais ce n’est pas un criminel.

Alors, pourquoi incendier des Tesla ? Que se passe-t-il dans la tête de ceux qui s’y adonnent ? Détester Musk, c’est détester Trump et cela va bien avec être de gauche, sans doute même écolo. Depuis quand des écolos détruisent-ils des voitures électriques ?

Comment justifier ce gâchis ? Pour dissuader d’en acheter et ainsi punir Musk d’avoir trahi ?

Le Model Y revient

Effectivement, les ventes sont en chute et conséquemment l’action baisse mais selon de réputés spécialistes du commerce automobile, ceci n’aurait rien à voir avec cela et le lien entre la mévente des Tesla et la détestation d’Elon serait très ténu. Il s’agirait d’abord d’un biais de confirmation, quand tout fait signe et que toute information est interprétée dans le sens de l’opinion que l’on a ou que l’on se forge.

Ici, c’est l’ensemble des médias qui s’y laisse prendre.

Je veux bien croire que par répulsion pour le boss, beaucoup de propriétaires de Tesla revendent leur voiture et que d’autres renoncent à s’en offrir une, peut-être même de crainte que l’on y mette le feu, mais je doute que le phénomène soit suffisamment massif pour expliquer les déboires de la marque.

Plus simplement, la gamme Tesla est vieillissante, ses modèles se sont banalisés et font moins envie, d’autant qu’ils se renouvellent peu et que la concurrence s’intensifie, notamment chinoise et coréenne.

Plus de Tesla dans les petites annonces ?

De telles baisses brutales des ventes ont déjà eu lieu dans le passé sans que Musk ait bougé un doigt de la main droite ni proféré d’énormité, après une grosse promotion, avant le renouvellement d’un modèle, etc. Les ventes de Tesla ont toujours été fortement cycliques et la récente chute s’expliquerait en très grande partie par le très attendu restylage du Model Y qui fut la voiture la plus vendue au monde et dont la nouvelle version arrive ces jours-ci… avec une copieuse augmentation du tarif. Attendons la copieuse baisse qui suivra forcément pour statuer sur la détestation de la marque.

Même remarque concernant la multiplication des Tesla sur les sites de petites annonces et l’effondrement de leurs tarifs en seconde main. Deux phénomènes qui sont liés et que l’on constate depuis plusieurs mois pour toutes les marques de VE, et pas seulement Tesla. Et qui doivent bien plus aux vagues de retour de LOA des marques françaises et coréennes qui avaient fortement augmenté leurs immatriculations en 2022 et 2023, comme Tesla dont le Model Y fut la voiture la plus vendue au monde en 2023, huitième du top 10 Français de cette année-là, et qui logiquement, débarque en masse sur le marché de l’occasion.

Faire décoller des fusées ou une balle de golf ?

Attention, je ne nie pas que l’association d’Elon Musk à Donald Trump nuise à la réputation de la marque et à terme sur son succès. Seulement que cela ait déjà, comme beaucoup adorent le croire, un effet massif sur les ventes.

Au fond, je m’en tamponne. Ce qui me fascine, c’est le mystère de leur relation :

Comment cet homme jeune et extrêmement intelligent, tourné vers l’avenir et le progrès, a-t-il pu s’associer à une vieille brute obscurantiste et réactionnaire, à cet homme inculte et mercantile qui est (re) devenu président des États-Unis d’Amérique ?

Combien de temps durera l’attelage entre le promoteur de la voiture électrique et celui qui veut la débrancher ? Entre le visionnaire qui fait décoller - et atterrir - des fusées et le ploutocrate qui tape dans une balle de golf ? Entre celui qui rêve de coloniser Mars et l’autre qui veut annexer le Groenland ? Entre l’homme qui lève la tête vers les étoiles et le type qui regarde ses chaussures, des fois qu’il y ait des terres rares ou du pétrole en dessous ?

Pas le même projet ni le même horizon…