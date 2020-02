Tesla met fin à la garantie illimitée de ses batteries sur Model S et X

Petite mise à jour dans les conditions de garantie des Tesla Model S et X, avec l'abandon du kilométrage illimité, qui, visiblement, n'était plus soutenable pour la marque américaine qui prend de l'ampleur à l'échelle internationale. A partir de fin janvier 2020, tous les nouveaux exemplaires de Model S et X vendus auront une garantie de batterie changeante : "8 ans ou 240 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie".

Pour la Model 3 (et le nouveau Model Y), les choses ne changent pas : "8 ans ou 160 000 km, au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie au cours de la période de garantie.".

Il faut noter que la garantie ne couvre pas la dégradation de l'autonomie en cas de mise à jour du système interne de l'auto.

"Votre véhicule recevra les mises à jour logicielles via le réseau sans fil afin de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations, notamment des mises à jour visant à protéger la Batterie et à améliorer sa durée de vie. Les modifications notables des performances de la Batterie suite auxdites mises à jour logicielles ne sont PAS couvertes par la présente Garantie Limitée sur la Batterie et l'Unité de Commande."

En effet, si un client est tout juste au-dessus des 70 % lors de la période de couverture de garantie, et qu'une mise à jour lui fait perdre quelques pourcentages (le faisant passer sous les 70 %), la garantie ne prendra pas en charge le changement de batterie, uniquement couvert en cas d'usure naturelle.