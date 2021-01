Tesla Model X restylé : gros changements à bord et version Plaid

En réponse à

"""""""ils développent jusqu'à 1 020 ch ! De quoi atteindre 262 km/h et passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. L'autonomie en souffre un peu, avec 547 km."""""""""

voilà le genre d'hérésie qui me gène sur un produit que ce veux écolo , pourquoi pas 400/500ch plus que suffisant pour un truc familiale et déjà énorme en fait , 0/100 5s encore au top déjà , avec un petit 800 bornes d'autonomie réel , bon non impossible donc ça communique sur le plus facile à savoir sur un VE , la puissance , ça devient pathétique .