Tesla n'aurait finalement pas triché au crash-test

Tout est parti d'un petit Tweet envoyé par GreenTheory sur le réseau social américain : en fouillant dans les codes logiciels de modèles Tesla, ce hacker a découvert d'étranges lignes faisant référence à des procédures marquées « ANCAP », « I Vista » et « EuroNCAP », au nom des principaux organismes de sécurité dans différentes régions du monde (Australie, Chine et Europe). Il n'en fallait pas plus pour lancer la polémique sur d'éventuelles solutions logicielles cachées, un peu à la façon du fameux système incriminant Volkswagen en 2015 sur la dépollution de ses véhicules, pour améliorer artificiellement les résultats de la marque aux épreuves du crash-test.

Les soupçons exprimés à l'encontre du constructeur américain ? Fournir aux organismes testant la sécurité de ses modèles au crash-test des exemplaires spécialement équipés pour réaliser les meilleurs résultats possibles, quitte à tricher en donnant des modèles au fonctionnement différent de ceux fournis aux clients. Ce qui expliquerait en partie les résultats extraordinaires aux crash-tests réalisés récemment par les Tesla. Le Model Y, par exemple, s'impose désormais comme la voiture la plus sûre jamais testée par l'EuroNCAP avec ses cinq étoiles et son score général record.

L'EuroNCAP enquête

Il n'en fallait évidemment pas plus pour attirer la curiosité de l'EuroNCAP et des autres organismes de sécurité dont les noms apparaissent dans le code Tesla. Nous avons contacté à ce sujet l'EuroNCAP il y a quelques jours, qui nous a confirmé avoir lancé une enquête en interne. Et le directeur des programmes de l'organisme européen vient de donner davantage de précisions sur cette enquête interne à nos confrères américains de CNN. Les premiers éléments trouvés n'incriminent pas la marque d'Elon Musk.

« L'intégrité de nos procédures de crash-test est extrêmement importante pour nous et nous faisons tout pour que nos mesures garantissent aux clients le meilleur niveau d'information possible sur le niveau réel de sécurité des autos que nous testons. Pour l'instant, les investigations de Tesla ne révèlent aucune preuve d'une volonté de tricher de la part du constructeur », précise-t-il d'office.

Comme nous l'imaginions lorsque cette « affaire » est arrivée sur le devant de la scène, l'EuroNCAP comprend que ces logiciels spécifiques servent à configurer la voiture, conçue comme un produit global, en fonction du marché où elle est commercialisée et des normes de sécurité locales. En fonction de la localisation GPS et d'autres paramètres, le logiciel du véhicule adapterait automatiquement certains éléments de l'auto. « L'addition récente d'une ligne de code de l'ANCAP dans le logiciel du Model Y, au nom de l'organisme de sécurité australien, coïncide justement avec le début de la commercialisation du modèle dans le pays », note Aled Williams.

Un petit mystère japonais

GreenTheory, le hacker à l'origine de cette découverte sur les codes logiciel de Tesla, a entendu les explications détaillées par l'EuroNCAP. Mais cette explication ne le convainc pas totalement : seulement lui, les modèles de Tesla devraient alors comporter aussi des lignes de code spécifiques pour le marché japonais qui possède ses propres règles notamment en matière de signalisation routière. D'après lui, le logiciel de Tesla devrait inclure aussi des lignes de code pour le Japon selon cette même logique. Mais il y a sans doute une explication rationnelle à cette omission.