Tesla ne commercialisera pas de Model S Plaid+

Tesla prévoyait l'arrivée de plusieurs nouvelles Model S. Finalement, il n'y aura qu'une variante radicale à l'occasion du restylage. La Plaid ne sera pas accompagnée d'une Plaid+, comme c'était prévu au départ. Le constructeur américain, via son patron Elon Musk, a expliqué qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une telle version, et que la "Plaid est déjà très bien".

Il faut dire que la Plaid culmine déjà à un peu plus de 1000 ch. Mais ce qui faisait la particularité de la Plaid+ était son autonomie : 835 km, contre 627 km pour la Plaid classique. Cela en faisait la voiture électrique de série avec la plus grande autonomie sur cycle d'homologation, malgré les 1100 ch !

L'explication paraît toutefois un peu floue, puisqu'au delà du petit bonus anecdotique, c'est surtout l'énorme gain en autonomie qui aurait pu être intéressant pour les clients. 100 ch de plus, cela compte peu à ce niveau de performances, mais plus de 200 km supplémentaires... Tesla ne s'est d'ailleurs jamais réellement exprimé sur la différence de batterie entre une Model S Plaid et une Plaid+ pour atteindre un tel niveau d'autonomie.