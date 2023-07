Tesla vise le million pour son usine allemande

Voiture la plus vendue au monde, la Tesla Model Y cartonne également en Europe, où elle domine son segment depuis le début de l’année (105 307 Model Y vendus entre janvier et mai 2023). Une tendance confirmée en juin, où 21 967 Tesla Model Y ont ainsi été immatriculées en Europe.

Un succès mondial qui pousse aujourd’hui Tesla à revoir ses ambitions de production à la hausse concernant la capacité de production de son usine allemande. Pour atteindre le million de véhicules annuels, Tesla souhaite maintenant agrandir sa gigafactory, installée près de Berlin. Une demande en ce sens vient ainsi d’être déposée auprès de l’Office régional de l’environnement.

Avec une capacité de production actuelle de 500 000 voitures électriques par an, l’usine allemande de Tesla a semble-t-il du mal à répondre à la demande d’un marché qui explose, notamment en Europe, ou l’électrification du parc automobile s‘intensifie à grands coups de décisions politiques.

Si l’agrandissement de l’usine allemande Tesla venait à être autorisé par les autorités locales, cela ferait de la gigafactory la plus grande usine automobile d’Allemagne. Tesla dépasserait ainsi Volkswagen, et le site de Wolfsburg, qui produit 800 000 véhicules par an.

Pour faire pencher la balance en sa faveur, auprès des autorités comme de l’opinion publique, le géant américain promet la création de plus de dix milles nouveaux emplois. Une consultation publique sur le sujet vient d’ailleurs d’être lancée sur Internet, et sera en ligne pendant deux mois.

Un projet qui, si on se souvient des débats autour de la création de la gigafactory Tesla initiale, n’a rien de fait pour le moment.