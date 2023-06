Tex mex motors : Vintage mecanic à la sauce chili

La rénovation de vieilles autos semble devenir un genre à part entière dans la déjà longue histoire de la téléréalité. Un genre ou Netflix a commencé à s’engouffrer avec Les mécanos de Rust Valley ou Car Master, alors que nombre de chaînes traditionnelles s’en étaient déjà emparées, à l’instar de Vintage mecanic en France. Imaginerait-on François Allain, l’animateur de l’émission hexagonale, coiffé d’un Stetson et de santiags en croco ? C’est un peu l’idée de ce Tex-mex motors disponible sur Netflix depuis le 9 juin.

Évidemment, l’exotisme de l’affaire rajoute la goutte d’huile nécessaire dans les pignons de cette série qui en est à sa première saison. On y suit une bande de copains qui se sont installé à El Paso au Texas après avoir cogité et constaté qu’on ne trouve plus de vieilles autos à retaper aux US ou que, si c'est le cas, elles sont hors de prix. Alors ils vont les chercher au Mexique, et les restaurent de l'autre côté de la frontière, avec un gros bénéfice à la clé.

Tous sont des pros de la mécanique, dont Robb Pitts, auto proclamé expert en vieilleries et surnommé Rabbit. On le suit dans ses virées au Mexique, forcément accablé de soleil et sous une lumière forcément blanche. L’homme est à l’affût de vieilles autos américaines des années 50, 60 ou 70 et même plus récentes. Alors il écume les casses et les garages de Chihuahua à Durango pour découvrir des Mustang, des Cox, et même de vieilles Cadillac qui font l’affaire, tant qu’elles sont ruinées mais pas ruineuses.

Une fois tapé dans la main du vendeur, et après lui avoir lâché quelques dollars, Rabbit repart vers le Texas, en passant la douane, ce qui n’est pas toujours une sinécure dans ces contrées. La suite de ce Tex mex motors est plus classique. L’ancienne est restaurée, avec ce qu’il faut de ratés et de déconvenues pour créer quelques rebondissements avant d’arriver à une fin, et une auto resplendissante et vrombissante qui va faire plusieurs heureux : un client ravi de son acquisition et la team de Rabbit, ravie de son bénéfice.