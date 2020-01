Toutes les futures Mercedes Classe E restylées surprises ensemble

L'espion spécialiste des mulets Mercedes WalkoART publie en ligne sur sa chaîne Youtube des images très intéressantes concernant le repoudrage de mi-carrière du label Classe E. Le clip montre effectivement sur la même séquence plusieurs déclinaisons de la Classe E facelift.

Conformément à l'exercice du restylage, la Mercedes Classe E repoudrée bénéficiera d'un bouclier revu et de projecteurs très inspirés de ceux de la nouvelle phase du GLC. L'arrière en fera un peu plus avec un éclairage affiné et étendu sur la malle. Les occupants bénéficieront quant à eux d'un système d'infodivertissement MBUX dernier cri doté d'une zone centrale tactile, de la commande gestuelle et de cartes en réalité augmentée. Une nouvelle console centrale et un volant redessiné compléteront l'ensemble.

Du côté des mécaniques, l'offre s'agrémentera d'hybridation légère 48V -AMG E63 comprise-. La version essence 450 enverra le V6 biturbo essence aux oubliettes au profit du bloc six cylindres en ligne M256. Enfin, des déclinaisons hybrides rechargeables permettront de circuler sur de courtes distances en ville sans déclencher le moteur thermique. Rendez-vous en mars prochain à Genève pour en savoir plus.