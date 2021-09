Toyota : 4 ans d'attente pour le nouveau Land Cruiser

Le lancement d'un nouveau modèle pour Toyota intervient au pire moment. Le Land Cruiser est en effet disponible à la commande sur certains marchés mondiaux (en Australie, principalement) depuis le début du mois d'août. Mais, quelques semaines plus tard, Toyota annonce qu'il va réduire sa production de l'ordre de 40 % d'ici la fin d'année face à la pénurie de pièces, et en particulier de semi-conducteurs.

Le Land Cruiser, qui semble avoir rencontré un grand succès dès le lancement avec 20 000 commandes, et une majorité sur des finitions richement dotées, dont la GR Sport. Au vu du retard accumulé et des problèmes en production, Toyota dispose ainsi de quatre ans de commandes fermes sur le Land Cruiser si la situation ne s'arrange pas dans les prochains mois. Evidemment, on imagine bien que les clients n'attendront pas aussi longtemps, auquel cas ils pourront annuler leur bon de commande.

Rappelons que le Land Cruiser est une véritable institution chez Toyota au même titre que le Defender chez Land Rover. Mais tout comme le modèle britannique, le Land Cruiser s'est largement embourgeoisé au fil des générations.