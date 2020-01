Toyota : 90% de la gamme électrifiée d'ici 2025

Toyota est le pionnier de la technologie hybride. Le constructeur a débuté cette aventure avec la Prius, voilà plus de vingt ans, et il s’est rapidement imposé comme référence. L’an dernier, plus de la moitié (52%) des 1, 089 millions de voitures vendues sur le Vieux Continent était hybride.

"Nous allons encore augmenter notre mix électrique avec le lancement, au cours des 5 ans à venir, de plus de 25 modèles hybrides (nouveaux ou renouvelés), d’au moins un modèle PHEV (hybride rechargeable) par an et d’au moins 10 véhicules «zéro émission» (à batterie ou à hydrogène) » a affirmé Van Zyl, patron de Toyota Motor Europe.

Dès cette année, le constructeur lance le Rav4 hybride rechargeable, le Lexus UX électrique puis la seconde génération de Mirai, la berline à pile à combustible. Trois autres véhicules électriques ont été annoncés, deux utilitaires (Proace et Proace City) et une version électrique du C-HR (marché chinois).

"Nous lancerons de nouveaux modèles sur des segments où nous ne sommes pas encore présents"

"Nous prévoyons de vendre 1,4 million de véhicules en Europe d’ici 2025, pour une part de marché de l’ordre de 6,5%. Pour ce faire, nous nous renforcerons sur nos segments actuels et nous lancerons de nouveaux modèles sur des segments où nous ne sommes pas encore présents, a poursuivi Matt Harrison, vice-président exécutif de Toyota Motor Europe. Nous nous appuierons sur notre nouvelle plateforme flexible TNGA (Toyota New Global Architecture), actuellement utilisée pour la moitié des véhicules que nous vendons en Europe. En 2025, ce sera 90% de notre offre qui reposera sur cette plateforme commune à Toyota et Lexus".

Avec cette offre, le mix de vente de Toyota en Europe en 2025 devrait ainsi être composé à 70% d’hybrides, à 10% de PHEV, à 10% d’électriques et encore à 10% de thermiques essentiellement pour des voitures de sport sous le label Gazoo Racing.