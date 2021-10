Toyota annonce la nouvelle Aygo x

La prochaine Aygo sera classée x ! Toyota vient d'annoncer que la nouvelle génération de sa petite citadine se nommera en effet Aygo x, qui se prononce cross. Pourquoi cette lettre en plus ? Parce que l'auto va devenir "un crossover urbain". Comme l'avait annoncé le concept, l'Aygo va donc se mettre à la mode des SUV.

Cette génération, la troisième, est la première entièrement développée par Toyota. PSA a mis fin à son partenariat avec le japonais et ne proposera pas de nouvelles C1 et 108. Le groupe français a estimé que les petites citadines n'étaient plus rentables.

Mais Toyota n'a pas voulu abandonner le marché des petites citadines, estimant qu'il y a encore une belle demande pour ce type de véhicules. Sa deuxième Aygo a été un beau succès en Europe. Il part donc confiant avec le fait que cela représente un bon réservoir de clientèle… et devrait tirer parti d'une concurrence moins forte.

La marque tient aussi à garder cette entrée de gamme, d'autant que la nouvelle Yaris est en grande majorité vendue en hybride, avec un prix de plus de 20 000 €. L'Aygo x restera ainsi la porte d'accès à la marque Toyota, elle conservera un bloc essence classique. Elle sera toujours fabriquée en République Tchèque, sur une nouvelle plate-forme reprise à la Yaris.

L'Aygo x sera dévoilée en novembre 2021.