Toyota dévoile sa première voiture électrique, le bZ4X

Pour une entrée en la matière, c'est une entrée remarquée. Toyota, longtemps réfractaire au véhicule 100 % électrique (avec son PDG ouvertement contre l'électrique à toutes les sauces), se lance finalement dans l'aventure avec le bZ4X, son tout premier modèle du genre. Un SUV, évidemment, développé conjointement avec Subaru qui profitera de la plateforme pour lancer, également, des modèles à batteries indispensables pour la marque, notamment en Europe. Mais revenons-en à Toyota : ce bZ4X affiche certaines caractéristiques intéressantes, et pourrait rapidement trouver son public si les tarifs sont bien placés.

Ce bZ4X ne viendra en tout cas pas tout seul, puisque Toyota en profite pour confirmer qu'il inaugure une nouvelle marque baptisée "bZ" pour Beyond Zero. D'autres modèles 100 % électriques sont donc attendus sur cette plateforme.

Garantie, panneaux solaires

Toyota annonce une batterie unique de 71,4 kWh qui permettra de faire jusqu'à 450 km sur une charge, selon la version retenue par le client. Surtout, c'est la garantie qui est intéressante, puisque Toyota promet encore 90 % de capacité de charge après 10 ans ou 240 000 km. C'est bien plus que la plupart des concurrents qui garantissent la batterie au maximum 180 000 km. Un gage de confiance pour un modèle proposé à la fois en deux roues motrices (traction) ou quatre roues motrices avec un second moteur sur le train arrière.

Les puissances respectives sont de 204 ch et 217 ch, et les couples de 265 et 336 Nm. Si vous vous demandez pourquoi les puissances sont si proches, c'est simple : sur la version traction, le moteur avant fait à lui seul 204 ch, mais en quatre roues motrices, chaque moteur développe 80 kW, soit 130 ch environ. Ce bZ4X disposera de panneaux solaires sur le toit pour recharger les batteries (avec un gain estimé à environ 1800 km à l'année), et d'une conduite à "une seule pédale", en option. Côté recharge, la batterie pourra accepter jusqu'à 150 kW de puissance en courant continu avec prise CCS2, tandis qu'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW arrivera après le lancement.

Spécificités "Subaru"

Toyota ayant travaillé avec Subaru, un soin particulier a été apporté à la version quatre roues motrices, qui disposera de modes spéciaux : neige, boue et même "grip control" pour les situations délicates à moins de 10 km/h. Autre grande nouveauté pour Toyota : la direction "steer by wire", qui supprime toute liaison mécanique entre le volant et les roues.

Une technologie que l'on avait déjà vue il y a quelques années, notamment chez Infiniti, et qui s'était montrée moins communicative qu'une direction classique. L'avantage de ce système est de proposer une démultiplication particulièrement agressive en tout terrain : avec la commande "One Motion Grip", il suffira de 150° de rotation de butée en butée.

Spacieux

Ce SUV, pouvant être posé sur des jantes 20 pouces, adopte un poste de conduite particulier avec un écran de 7 pouces placé derrière le volant, et regroupant les informations de conduite. Un bZ4X qui devrait séduire les familles, puisque le volume de chargement est annoncé à 452 litres : pas le meilleur de la catégorie, mais tout à fait acceptable pour un tel engin.