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Toyota

Toyota présente un objet roulant mais vous ne pourrez pas le conduire

Dans Futurs modèles / Technologie

Adrien Raseta

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Toyota continue ses expériences robotiques avec le CUE7, un basketteur mécanique capable d’enchaîner les paniers. Haut de 2,18 m, ce colosse sur roues vient battre de nouveaux records après les 2020 lancers francs réussis par son prédécesseur.

Toyota présente un objet roulant mais vous ne pourrez pas le conduire

Toyota construit des millions de voitures chaque année. Mais manifestement, quelqu’un chez eux s’est réveillé un matin en se disant : « Et si on fabriquait plutôt un robot capable d’humilier un joueur de NBA sur la ligne des lancers francs ? ». Voilà donc le CUE7, dernière évolution du projet de robot basketteur lancé par Toyota en 2017.

Présenté lors d’un match des Alvark Tokyo, le géant de 2,18 m repose sur deux roues, porte une tenue noire siglée Toyota et dribble désormais presque comme un humain. Presque. Car le CUE7 n’est pas seulement un gadget promotionnel destiné à occuper un coin de salon contre l’équivalent en 130 000 euros. Bardé de capteurs et de caméras, il analyse trajectoires, distances et puissance de tir en temps réel.

Toyota présente un objet roulant mais vous ne pourrez pas le conduire

Une machine à scorer

Le plus absurde ? Ses records. En 2019, un précédent modèle avait réussi 2020 lancers francs consécutifs avec assistance. Puis en 2024, le CUE6 a décroché un autre record avec un panier à 24,55 mètres. Cette nouvelle version peut en bonus se déplacer librement sur le terrain pour un comportement plus naturel.

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