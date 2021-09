Toyota RAV4 : une nouvelle variante Adventure au visage spécifique

À l'occasion d'une petite mise à jour, le RAV4 gagne une nouvelle version Adventure. Comme son nom le suggère, elle mise sur un look plus baroudeur. Et Toyota ne s'est pas contenté d'ajouter des jantes (19 pouces) peintes en noir. Ce RAV4 a un visage différent.

Celui-ci n'est toutefois pas inédit, il était déjà proposé sur la version américaine. Par rapport au RAV4 que l'on connaissait déjà, on remarque une calandre spécifique, avec un logo replacé en son centre sur une double barre. Les logements pour les antibrouillards sont reliés par une prise d'air passant sous cette calandre. Le bas du bouclier est habillé d'un grand ski de protection couleur alu.

À l'arrière, l'élément chromé entre les feux est ici peint couleur carrosserie. Le RAV4 Adventure sera uniquement proposé avec cette teinte vert kaki, associée à du gris clair pour le toit et les montants de pare-brise. Cette combinaison est un clin d'œil au Land Cruiser FJ40.

À bord, on trouve une sellerie spécifique et des surpiqûres orange. L'Adventure sera disponible avec la version hybride simple 4x4, qui associe un bloc 2.5 essence à deux blocs électriques, le deuxième étant monté sur le train arrière. La puissance est de 222 ch.

L'Aventure sera mis en vente début 2022, en même temps qu'une gamme revue pour le RAV4. Le SUV profitera d'une nouvelle signature lumineuse à l'avant (visible sur l'Adventure) et de nouvelles jantes.