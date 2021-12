Toyota Yaris hybride : une nouvelle finition GR Sport

Déjà proposée sur la précédente génération, la finition GR Sport est de retour dans la gamme Yaris. Cette variante ajoute une légère touche sportive à la citadine, qui propose par ailleurs une vraie déclinaison délurée GR.

La GR Sport est nettement plus sage, puisque les changements esthétiques se font par petites touches. Elle profite d'inédites jantes de 18 pouces. La grille de calandre a un habillage spécifique. À l'arrière, il y a un nouveau diffuseur avec motif en « T » et canule chromée. Le modèle sera proposé avec une couleur exclusive, un Gris Chrome (associé au toit noir).

À bord, le logo Gazoo Racing s'invite à de nombreux endroits : sur le volant (en cuir), les appuie-tête, le bouton de démarrage, l'instrumentation… Les sièges adoptent une sellerie tissu avec surpiqûres rouges. En option, il y aura de nouveaux sièges chauffants en « Ultrasuede ». Les inserts décoratifs ont un aspect bronze métallisé spécifique.

Sous le capot, on retrouve la motorisation hybride, sans hausse de puissance. Toyota a en revanche revu des réglages, notamment ceux des suspensions. Les amortisseurs ont été modifiés pour qu'ils réagissent plus rapidement à basse vitesse. À l'arrière, les ressorts ont été optimisés afin de supprimer la perte d’adhérence des roues et les mouvements de carrosserie lors des accélérations et freinages.

La direction a aussi été rendue plus directe. Des renforts sous le plancher améliorent la rigidité. De plus, l'aéro est améliorée grâce à l'adoption de revêtements supplémentaires à l'intérieur des passages de roue avant et arrière, qui aident à réduire la traînée.

Cette Yaris GR Sport sera disponible au cours du second trimestre 2022.