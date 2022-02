Trust&Go : le tout compris selon Spoticar

Terminés les Occasions du Lion, Citroën Select et autres AutoExpert. Désormais, les six marques grand public du groupe Stellantis (Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel et Peugeot) vendent leurs véhicules d’occasion sous la bannière de Spoticar. Pour le moment, ce rival des Renault Occasions (Renault et Dacia) et DasWeltAuto (Seat, Skoda et Volkswagen) souffrait d’un déficit d’image. Pour le combler, Spoticar veut s’imposer comme un revendeur multimarques à part entière et doit donc étoffer son offre de services pour y parvenir.

Sous la sous-marque Trust&Go, Spoticar est une offre de financement tout inclus comme on en trouve pléthore sur les véhicules neufs. Sont compris le financement en location avec option d’achat, l’extension de garantie, l’entretien, l’assistance et même l’assurance.

Comme pour une LOA ''normale'', le client choisit le véhicule, la durée son contrat (24 à 60 mois) et la présence d’un éventuel premier loyer majoré. Ensuite, il doit opter pour le contrat d’entretien premium, valable sur les véhicules de 4 ans et 60 000 km maximum, qui lui permet de mensualiser toutes ses dépenses de maintenance, ou une simple extension de garantie courant sur toute la durée de la location. Celle-ci est applicable sur toutes les autos affichant moins de 7 ans et de 150 000 km au jour de la livraison.

L’avis de Caradisiac. Sur le papier, ce genre d’offre est toujours alléchante. Elle permet, notamment, de se défaire du souci de la revente. Spoticar ne communiquant pas sur les tarifs de Trust&Go, y compris sur son site Internet, il faudra toutefois faire ses calculs afin de savoir si ce confort ne se paiera pas trop chèrement.