Tué par le malus : MG ZS, Dacia lui dit merci

Alors que le malus écologique 2024 se durcit encore, Caradisiac revient sur ces voitures qui deviennent invendables à cause du montant astronomique de la taxe à régler dans leur cas. Des sportives, des voitures de luxe mais aussi des modèles à la vocation abordable qui deviennent subitement élitistes.

Depuis plus d’une décennie, le Dacia Duster faisait office d’extraterrestre dans la catégorie des SUV d’entrée de gamme. Avec un design bien senti et son addition très en dessous de celle des modèles des constructeurs généralistes, il cartonne littéralement sur le marché automobile européen. Mais depuis l’année dernière, il affronte un nouveau concurrent encombrant. Avec une addition de départ à 17 490€, la version thermique du MG ZS réussit l’exploit de se montrer encore moins chère que le Duster dont le prix démarre à 17 990€ en finition Essential. Certes, le Roumain peut se targuer à ce prix de posséder un moteur compatible GPL de 100 chevaux meilleur que celui du MG d'entrée de gamme (un bloc essence de 1,5 litre et 106 chevaux à l’efficience moyenne). Mais il offre à ce prix un meilleur équipement de série, qui peut même devenir pléthorique en finition Luxury à 19 490€.

Voilà pourquoi l’évolution du malus écologique 2024 est sans doute une bonne nouvelle pour le Dacia Duster : déjà handicapé par une taxe de 1 386€ en 2023, le MG ZS donnera droit en 2024 à un malus de 2 049€. Certes, ça fait beaucoup moins mal que les sommes astronomiques auxquelles ont droit certains autres modèles. Mais sur un segment où le prix le plus bas compte beaucoup, ces 2 000€ risquent bien de faire la différence. De son côté, le Dacia Duster a droit à 125€ de malus dans sa version Eco-G 100 (230€ en 2024). De quoi inverser l’écart de prix…

Un nouveau Duster arrive

Rappelons au passage que Dacia prépare la présentation du tout nouveau Duster de troisième génération. Ce dernier résistera sans doute mieux au malus écologique, mais il risque de coûter plus cher que le modèle actuel. Malgré son gros malus écologique, le MG ZS tirera peut-être à nouveau son épingle du jeu pour ceux qui cherchent le SUV le moins cher du marché.