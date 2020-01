Uber commande 2000 Nissan Leaf pour sa flotte londonienne

Uber se met à l'électromobilité à Londres avec la signature d'un partenariat important avec Nissan. Le constructeur japonais va fournir 2000 Leaf 40 kWh à la société américaine pour sa flotte londonienne dans le cadre du programme "Clean Air Plan".

"Nissan fournira à Uber un programme de formation sur les véhicules électriques, une tarification avantageuse et une stratégie marketing pour encourager l'utilisation des véhicules 100% électriques". Le but, évidemment, est d'encourager les chauffeurs VTC qui sont sur la plateforme Uber à acquérir une Leaf plutôt qu'un autre véhicule.

Selon Uber, les courses en véhicules électriques ont augmenté de 350 % l'an dernier, avec 900 000 trajets réalisés sans émission. D'ici 2025, Uber prévoit de faire passer tous ses chauffeurs sur une voiture électrique dans Londres. Il faut dire que, de toute façon, la politique des zones d'émissions faibles (et nulles) de la capitale anglaise décourage fortement les professionnels de la route à se tourner vers des véhicules thermiques pour circuler dans Londres.

En moyenne, l'utilisation d'un véhicule électrique pour un VTC permettrait de lui faire économise plus de 5000 € par an, selon Nissan et Uber.