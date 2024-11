Le fourgon aménagé, c’est un entre-deux. Plus agile qu’un lourd camping-car, il est aussi plus spacieux qu’un simple van. Mais cet « en même temps » ne satisfait pas tout le monde. Pas ceux qui en veulent toujours plus en tout cas. Alors, un aménageur anglais a pensé à ces indécis en créant un fourgon à tiroir.

Addventure Leisure, l’entreprise britannique en question, a conçu son Camper Van sur la base d’un bon vieux Fiat Ducato de 140 ch, évidemment diesel. Il mesure un peu moins de 6 m ce qui, pour la conduite, et surtout le stationnement est éminemment pratique.

Un aménageur anglais invente le van à tiroirs



Mais l’astuce se situe à l’arrière sous la forme d’un immense tiroir de près de 2,50 m de long sur 2 m de haut. Il s’ouvre pour former la chambre équipée d’un lit pour deux de 140x190 cm. Il dispose aussi de rangements sous le lit accessible de l’extérieur.

Quelques minutes seulement pour ouvrir le tiroir ?

Malin, cette rallonge. Sauf que, lorsqu’elle est repliée et que l’on roule, la partie salon du van est condamnée, surplombée par le lit. À l’étape, il faut quand même un minimum de biscotos pour manier l’affaire, qui est un peu plus encombrante, et lourde, qu’un tiroir de cuisine Ikea. Le constructeur explique qu’en quelques minutes, c’est plié et déplié, ce qui reste à vérifier.

Et puis, une fois posé pour la nuit, une fois la rallonge installée (avec ses pieds amovibles), mieux vaut ne pas avoir oublié de faire quelques courses pour le dîner, ou de disposer d’un vélo accroché au fourgon. Car sinon, il va falloir refermer le tiroir pour se rendre au supermarché du coin, puisqu'il est évidemment impossible et interdit de rouler avec l’Addventure Camper Van déplié.

En plus, ce dispositif empêche le vanlifer de camper ou bon lui semble. Si un simple fourgon peut se poser une nuit dans une place de parking classique (sans déplier un auvent, un barbecue et des pliants), ce Camper Van avec son extension qui dépasse les 8 m devra se réfugier dans un coin désert ou un camping, tout comme un bon gros camping-car.

Des Fiat Ducato "recyclés"

Reste que Addventure Leisure réalise ses aménagements sur des Ducato « recyclés », comme on dit dans une jolie novlangue de circonstance. En clair, ce sont des modèles d’occasion qui peuvent faire baisser l’addition. Les commandes de l’engin seront ouvertes dès le mois de janvier mais on n’en connaît pas encore le prix. Tout ce que l’on sait, c’est que les modèles ne seront disponibles qu’en Angleterre. Il faudra donc se familiariser avec le volant à droite.