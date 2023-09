Au cours de sa carrière, le cabriolet Porsche Boxster de première génération choquait les puristes pour plusieurs raisons : un tarif particulièrement attractif, un nez partagé avec la 911 type 996 et une puissance de 204 chevaux en version de base. Jugé trop gentil, le modèle voyait sa côte s'effondrer en occasion malgré des scores honorables du côté des ventes. En 2023, même si la valeur des plus beaux exemplaires remonte, le tuner slovaque Hederik Design propose de quoi retravailler le Boxster 986 en 911 des années 60.

Un Boxster 986 se cache sous cette étrange Porsche 911

Pour arriver à ses fins, son Porsche Boxster 986 perd son éclairage façon cacahuète et ses feux arrière biodesign. Ces éléments sont démontés au profit d'homologues semblables à la première 911. Un important travail est sans surprise effectué sur la carrosserie afin d'intégrer cela de manière plus ou moins réussie. Enfin, l'habitacle reçoit une sellerie et un volant Alcantara aux surpiqûres reprenant la teinte orange de l'extérieur.

Un kit à 9900 euros

Si donner un look rétro à votre Boxster 986 fait partie de vos projets, il faudra débourser pour les éléments la somme de 9900 euros. Ajoutez à cela les frais de port depuis la Slovaquie, l'installation par un carrossier ainsi que la peinture. Sachant que les exemplaires du roadster les plus abordables s'affichent à environ 15 000 euros, le budget total peut atteindre des sommes proches d'une vraie 911, pas aussi vintage certes.