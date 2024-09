Un Citroën C5 Aircross à moins de 160 € ? C’est possible avec les dernières offres de location de la marque

La location longue durée connaît un succès sans précédent. Si les entreprises sont plutôt friandes de la location longue durée depuis plusieurs années, les particuliers se laissent de plus en plus tenter. En 2023, la croissance a atteint 40 % par rapport à l’année précédente, une jolie performance.

La forte hausse du prix de vente des voitures après la crise du Covid et depuis la guerre en Ukraine a poussé certains consommateurs à s’orienter vers la LLD. De leur côté, les constructeurs assurent une meilleure fidélisation de leur clientèle tout en gérant au mieux le parc d’occasion en maîtrisant les retours.

Les constructeurs y trouvent donc leur compte, et Citroën souhaite surfer sur la vague en proposant des offres intéressantes jusqu’au 30 septembre. Le C5 Aircross devient même imbattable à ce jeu !

Ainsi, la Citroën C4 est proposée à 149 € par mois au lieu de 249 €, une économie bonne à prendre. Cette offre s’adresse à la version PureTech 100 ch You avec un premier loyer de 4 000 €. La durée de détention est de 48 mois, limitée à 40 000 km, assortie d’une extension de garantie et de l’assistance. Cette version de C4 n’est peut-être pas la plus intéressante, mais les éventuelles difficultés de revente ne sont plus à votre charge. De son côté, une Peugeot 308, certes un peu plus puissante, nécessite 273 € à critères égaux.

Besoin d’un véhicule plus familial ? Citroën propose le même type de location (4 000 € d’apport, 48 mois et 40 000 km) pour seulement 159 € par mois au lieu de 249 € sur le C5 Aircross. Comme pour la C4, il s’agit de l’entrée de gamme PureTech 130 ch You. À titre d'exemple, un Renault Austral d'entrée de gamme demande 427 € par mois avec un kilométrage et une durée de détention équivalents.

Le C3 Aircross fait aussi partie de cette campagne, mais il ne s’agit pas du dernier-né qui est proposé à 199 €/mois. L’ancien est nettement plus abordable en s’affichant à 109 €/mois, toujours avec les mêmes critères hormis l’apport plus faible de 3 500 €. La version disponible est la PureTech 110 ch You.

Remise sur la révision

Pour ceux qui sont déjà propriétaires d’une Citroën, la marque offre jusqu’à 100 € de remise sur la révision ou l’entretien. Seulement, il ne faut pas tarder puisque cette offre n’est réservée qu’aux 3 000 premiers rendez-vous pris. À noter également que vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur les disques et plaquettes de frein et sur les amortisseurs (hors pose) jusqu’à fin octobre.