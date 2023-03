Un crossover et du sport pour la future Volkswagen ID.2 ?

La petite e-Up forme toujours l’entrée de gamme électrique chez Volkswagen actuellement, avec ses 83 chevaux et son addition débutant à 27 040€. Pour une plus grosse voiture électrique dans la gamme, il faut ensuite passer à la compacte ID.3 qui se négocie à partir de 46 750€ dans sa version First. Mais le constructeur allemand prépare une nouveauté électrique à mi-chemin entre ces deux tailles de voiture, l’ID.2 qui doit occuper le segment des citadines. Selon les derniers bruits de couloir, cette ID.2 ne devrait pas ressembler au concept-car ID.Life très original, la marque ayant décidé de modifier son approche depuis.

Cette ID.2 pourra compter sur plusieurs versions. Comme nous vous le disions il y a quelques jours alors qu’un mulet de développement de l’auto se montrait sur la route, l’ID.2 proposera une déclinaison « X » à la présentation plus « crossover », à la façon des modèles Alltrack (Golf et Passat). Et d’après les journalistes anglais d’Autocar, Volkswagen pourrait également mettre au point une version à quatre roues motrices de l’ID.2, avec une puissance permettant même possiblement de prendre la succession de la Golf R thermique actuelle.

GTX et IDR ?

A l’heure actuelle, Volkswagen propose des déclinaisons « GTX » à la vocation plus polyvalente que sportive de ses SUV ID.4 et ID.5. L’ID.3 doit également proposer une version GTX avec une transmission intégrale, mais le badge « R » doit lui aussi arriver dans la gamme électrique. Reste donc à voir si les Allemands oseront développer des déclinaisons « R » plus radicales de l’ID.2 et de l’ID.3. Il y a quelques jours, la marque expliquait aussi qu’une berline ID.7 de 700 chevaux était techniquement possible.