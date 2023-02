Une Volkswagen électrique de 700 chevaux ?

Volkswagen travaille actuellement sur ses futurs modèles électriques. Plutôt que d’introduire directement la toute nouvelle plateforme SSP, le groupe allemand va finalement rallonger l’existence de la plateforme MEB (équipant actuellement tous les modèles électriques grand public de chez Volkswagen, Skoda, Cupra et Audi) grâce à l’arrivée prochaine de la MEB+, forte d’une technologie améliorée par rapport à la MEB.

Et comme l’ont repéré les journalistes américains de Motor1, le communiqué officiel de Volkswagen décrivant les évolutions futures parle d’un petit détail intéressant : outre une plus grande quantité de fonctions fabriquées directement en interne par Volkswagen (notamment au niveau des moteurs et du système de régulation de la température des batteries), le constructeur précise que cette base technique permettra de dépasser les 500 kW de puissance, soit 679 chevaux. Sachant que les Volkswagen électriques les plus puissantes se contentent actuellement de 300 chevaux (ID.4 et ID.5 GTX), ce serait un sacré bond en avant !

Comme Porsche ?

Volkswagen ne dit pas s’il compte installer réellement de tels niveaux de puissance dans ses prochains modèles. Mais elle affirme que c’est techniquement possible. A l’heure où Tesla propose des berlines électriques familiales de plus de 1000 chevaux, Volkswagen osera-t-elle commercialiser une voiture de 700 chevaux ? Au sein du groupe allemand, la Porsche Taycan électrique revendique déjà 761 chevaux en pointe (pour 625 chevaux le reste du temps) et l’Audi RS e-tron GT produit elle 646 chevaux en pointe (598 chevaux le reste du temps).