La Porsche 911 GTS T-Hybrid est-elle la 911 des écolos ?

Cette 911 GTS reçoit de série les jantes alliage 20/21 pouces Gris Anthracite, la surveillance de la pression des pneus, les sièges électriques et chauffants, le toit en aluminium, le Pack Sport Chrono avec l'application Porsche Track Precision et l'affichage de la température des pneus, les projecteurs Matrix LED, les placages en aluminium brossé noir, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, le régulateur de vitesse, la climatisation automatique bizone et la recharge des smartphones par induction.

Mais bien évidemment, une Porsche se personnalise et les possibilités sont presque infinies. Notre modèle d’essai était ainsi doté de près de 29 000 € d’options comprenant notamment la teinte Bleu Lugano (1 992 €), le pack intérieur GTS en couleur contrastante Rouge Carmin (4 000 €), les sièges sport adaptatif (2 800 €), le toit ouvrant coulissant (2 300 €), le PDCC (4 400 €), le levage de l’essieu avant (2 400 €) et le régulateur de vitesse adaptatif (2 800 €).