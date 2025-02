La Porsche 911 GTS T-Hybrid est-elle la 911 des écolos ?

La concurrence : réduite à la portion congrue

Les coupés hybrides sont très peu nombreux sur le marché. Le seul rival de cette 911 est la Mercedes AMG GT 63 S E Performance, mais attention, celle-ci est une hybride rechargeable. Résultat : elle est nettement plus puissante et surtout beaucoup plus onéreuse, puisque vendue 229 050€. Les 175 000 € paraissent comme ridicules. En revanche, avec la Porsche, malgré l’hybridation, il vous faudra payer le malus maximal avec la bagatelle de 70 000 €.

À retenir : une modernité qui ne change pas la philosophie

On aurait pu craindre que l’hybridation tue la sportivité de cette 911, heureusement, ce n’est pas le cas. Celle-ci est encore renforcée avec des performances et une puissance accrues. Le comportement donne toujours autant le sourire. L’essentiel est donc préservé.

Caradisiac a aimé Le style indémodable

Augmentation des performances

L’efficacité toujours aussi chirurgicale

L’hybridation qui ne change pas l’ADN de la 911

Caradisiac n'a pas aimé

Le bouton de démarrage trop basique

Le manque de charme de l’instrumentation numérique

Le malus malgré l’hybridation

Les tarifs élitistes