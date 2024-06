Un kit sportif de folie pour la Porsche 911 GT3 RS

Il y a deux Manthey intimement liés. Manthey Racing qui est la division course qui fait courir des Porsche et vient de gagner la catégorie LMGT3 aux dernières 24 Heures du Mans, mais il y a aussi Manthey le préparateur. C’est de lui que nous parlons puisque la Porsche GT3 RS qui sort de son atelier dispose d’un kit racing produit par Manthey qui devrait lui permettre d’être encore plus performante que la Porsche 911 GT3 RS qui lui sert de base.

Sur le Nürburgring, la Porsche GT3 RS préparée par Manthey prend son envol sur la Nordschleife et ce n'est pas la première fois qu'on la voit sur ce circuit. Pour le moment, si la voiture va vite, ce ne sont que des essais afin de mettre au point les principaux éléments aérodynamiques rapportés, la suspension améliorée et des freins spécifiques qui seront proposés à des clients désireux de posséder une Porsche 911 GT3 RS hors norme.

Record en vue

Outre les essais de mise au point, Manthey prépare aussi le terrain afin d’établir un nouveau record du tour sur la Nordschleife avec ce véhicule plus tard dans l’année. Si le prototype qui circule sur le Nürburgring est très camouflé, ce n’est pas le cas d’un autre prototype de cette Porsche 911 GT3 RS Manthey photographié aux abords du circuit allemand.

Des modifications bien visibles

Sur la voiture qui prend place dans un camion de transport, on distingue un peu mieux toutes les améliorations apportées par le préparateur et les modifications aérodynamiques. Ainsi on découvre sur les photos le nouveau diffuseur à l'arrière, le nouveau séparateur avant en fibre de carbone et les nouveaux volets. L'énorme spoiler et l'aileron de requin qui recouvre la lunette arrière sont toujours camouflés.