Un restylage pour la Volkswagen Golf 8 en 2024

Fini le temps où la Volkswagen Golf survolait le marché européen. Désormais battue dans les chiffres par la Peugeot 208, la Dacia Sandero et même son frère le T-Roc, la star des compactes familiales continue de bien se vendre mais elle n’est plus le best-seller absolu du constructeur allemand. A tel point qu’en pleine électrification du marché automobile européen (et mondial), le futur de la Golf est plus opaque que jamais. Sa sœur ID.3 doit continuer à prendre de l’importance dans les années à venir et les clients vont aussi de plus en plus vers les SUV comme le T-Roc.

Une chose est sûre : la Volkswagen Golf de huitième génération, lancée sur le marché au début de l’année 2020, recevra un restylage de mi-carrière l’année prochaine. C’est le patron Thomas Schäfer qui vient de le confirmer aux journalistes d’Autobild et cela suit la stratégie normale du constructeur allemand comme sur les précédentes générations de la voiture. L’auto recevra probablement des motorisations à l’électrification plus poussée à cette occasion. Et après, tout devrait changer.

Une Golf 9 100% électrique ?

Car oui, Volkswagen planche déjà sur la Golf de 9ème génération. Aux dernières nouvelles, le constructeur allemand voudrait conserver la Golf à son catalogue, mais elle s’intégrera peut-être dans la gamme ID. Car cette Golf de neuvième génération devrait être 100% électrique, logique puisqu’elle arrivera aux alentours de l’année 2027 et que le marché aura probablement bien avancé sur les voitures électriques d’ici là.