Une autre marque automobile chinoise est en train de mourir

Neta ne faisait pas partie de ces nombreuses marques automobiles chinoises venues au Mondial de l’automobile de Paris 2024 pour annoncer leur arrivée en Europe dès l’année prochaine. Mais cette jeune enseigne appartenant au groupe Hozon Auto prévoyait elle aussi de pénétrer le marché du Vieux Continent en plus de celui de l’Amérique du Sud ou encore de l’Afrique du Sud.

Comme le rapportent les journalistes de CarNewsChina, la probabilité de voir Neta se développer sur le marché mondial s’est réduite significativement ces derniers jours : la marque aurait tout simplement fermé son usine principale dans le Zhejiang et n’arriverait plus à verser le salaire de ses employés depuis quelques semaines. Elle prévoyait de vendre 200 000 voitures chaque année mais n’en a écoulé que 54 000 sur les neuf premiers mois de 2024 et les commandes seraient en chute libre sur le mois d’octobre.

Des voitures électriques assez luxueuses

Neta commercialise notamment la S, une berline au style dynamique qui mesure 4,8 mètres de long dont les systèmes électroniques sont fabriqués avec l’aide de Huawei. La marque semble suivre la même trajectoire que Hiphi ou Aiways, deux autres constructeurs automobiles chinois également en voie d’extinction. Rappelons que dans une situation nettement moins catastrophique, le géant Great Wall Motors a abandonné ses plans en Europe.