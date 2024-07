Toutes ces marques de voitures électriques chinoises qui vont disparaître

Depuis de longues années, on vous rabat ce couplet des marques automobiles chinoises qui vont profiter de la révolution électrique pour prendre le contrôle de l’industrie automobile mondiale. Il faut bien reconnaître que les grosses incitations en faveur des modèles à zéro émissions, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, ont beaucoup aidé les marques chinoises dans leurs stratégies de croissance.

D’après le cabinet d’experts AlixPartners, d’ailleurs, la Chine devrait produire un tiers des voitures du monde d’ici 2030. Les marques américaines et européennes produisent d’ailleurs déjà nombre de leurs véhicules électriques en Chine et les exportations de marques chinoises comme MG ont sensiblement augmenté depuis quelques années.

Mais tout n’est pas rose dans l’Empire du milieu. Ces marques automobiles chinoises, qui se sont multipliées à un rythme hallucinant la fin de la dernière décennie, doivent désormais devenir rentables. Or, même si elles bénéficient déjà largement d’une fiscalité particulièrement avantageuse dans leur pays (qui a d’ailleurs incité l’Union européenne et les Etats-Unis à prévoir des taxes spéciales pour les voitures électriques chinoises importées), ce n’est souvent las le cas. Et après les belles annonces, la réalité économique va inévitablement rattraper un bon nombre de ces nouvelles marques.

Seulement 19 survivants sur 137 marques ?

Les prévisions d’AlixPartners sur l’avenir des marques automobiles électriques chinoises sont assez vertigineuses. Comme rapporté par les journalistes de Bloomberg, elles tablent sur une disparition massive de ces marques. Alors qu’ils ne répertorient pas moins de 137 marques automobiles chinoises spécialisées dans les modèles électriques, les analystes pensent que seulement 19 d’entre elles devraient parvenir à devenir profitables d’ici la fin de la décennie. Le reste de ces marques, soit plus d’une centaine, devraient donc disparaître d’après cette analyse !

Depuis l’année dernière, d’ailleurs, les marques automobiles chinoises en souffrance commencent à se multiplier. Aiways est au bord de la faillite, Byton a déjà disparu, Hiphi a jeté l’éponge, Faraday Future semble proche de la rupture et même la marque Nio reste pour l’instant très loin de la réussite. BYD, qui table sur une augmentation massive de ses ventes grâce à l’exportation de ses modèles, n’arrive pour l’instant pas à séduire la clientèle étrangère. Après une percée impressionnante en Europe, MG commence à stagner chez nous. Quant aux nouveaux arrivants comme XPeng, Bejing ou Zeekr, rien ne dit qu’ils vont réussir à s’imposer dans des marchés où les marques européennes se sont déjà bien adaptées et proposent désormais des modèles intéressants.

La construction d’usines en Europe permettra sans doute aux constructeurs chinois majeurs (BYD, MG, Geely…) de stimuler considérablement leurs ventes chez nous en évitant ce problème des taxes d’importation. Mais alors que l’administration chinoise continue de dépenser des fortunes pour aider son industrie automobile, cette dernière paraît encore fragile.