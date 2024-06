Une belle station-essence pour décorer votre maison de luxe ?

La Bugatti Chiron se prépare à quitter définitivement le marché. Les 500 exemplaires de sa petite série ont été vendus et livrés et il ne reste plus que les 99 exemplaires du cabriolet spécial Mistral ainsi que les 40 exemplaires de la Bolide à terminer. Cette Chiron sera remplacée dès cette année par une nouvelle supercar hybride, qui utilisera toujours un gros moteur thermique en plus de ses générateurs électriques. Elle fonctionnera donc toujours avec du carburant « classique ».

On le sait, ce carburant classique a vocation à totalement disparaître en Europe. La vente de voitures thermiques neuves est censée être interdite à partir de 2035, même si cette date pourrait être reportée au vu de la croissance moins importante que prévu du marché des voitures électriques sur le Vieux Continent. Chez Bugatti en tout cas, on veut trouver des solutions élégantes à l’extinction programmée des réseaux de carburant tels qu’on les connaît aujourd’hui. « Nous pourrions fabriquer de belles stations-service directement chez nos propriétaires, avec des systèmes fonctionnant via du carburant synthétique », affirme le patron de Bugatti-Rimac Mate Rimac.

Le carburant synthétique a-t-il de l’avenir ?

Promu par Porsche (qui possède d’ailleurs 45% de la société Bugatti Rimac), le carburant synthétique doit pour rappel permettre de fournir une énergie à l’empreinte carbone plus faible aux moteurs thermiques classiques. Son utilité est remise en question par certains (notamment au sein du parlement européen), notamment en raison d’un coût potentiellement élevé. Mais il faut bien admettre que ce coût élevé aura moins d’impact auprès de la clientèle Bugatti, sachant que ces autos coûtent plus de trois millions d’euros la pièce actuellement. Alors, verra-t-on bientôt de belles villas équipées de leur propre station-service conçue par de grands designers ?