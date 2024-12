Une carrière à la Fiat 500 pour les Renault 4 et 5 ?

A quoi ressembleront les Renault du futur ? C’est exactement la question posée par les journalistes anglais d’Autocar au nouveau designer en chef de la marque au losange Gilles Vidal, débarqué de chez Peugeot au début de la décennie.

Sans surprise, ce dernier leur a confié que le récent concept-car Emblème, ce joli break de chasse au design en nette rupture par rapport aux modèles actuels de la gamme Renault, donne les grandes lignes du style des futurs véhicules du catalogue. Il précise qu’il ne veut pas faire du 100% SUV mais plutôt essayer de mélanger les genres et, si possible, d’aller vers des autos assez basses pour d’évidentes raisons d’efficience.

Des 4, 5 et Twingo bien à part

Gilles Vidal explique aussi que les 5 E-Tech Electric, 4 E-Tech Electric et Twingo garderont leur approche spécifique et en opposition au design des autres modèles de la gamme Renault. Ces trois modèles ont vocation à rester au catalogue pendant sept ans et doivent ensuite passer à de nouvelles générations de modèles, qui resteront fidèles à ce langage stylistique très différenciant. Mais Gilles Vidal n’exclut pas pour ces véhicules une carrière à la Fiat 500, qui est restée quasiment telle quelle depuis plus de quinze ans en ne changeant qu’une seule fois de génération de modèle.

A condition, évidemment, que la rapide progression de la technologie électrique n’oblige pas Renault à tout changer d’ici la fin du cycle de carrière des modèles actuels. Et qu'ils se vendent suffisamment.