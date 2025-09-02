Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Chevrolet Corvette C8 Stingray Targa

Une Corvette rallongée pour Shaquille O'Neal

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

Le joueur de basket de légende est si grand qu'un préparateur américain lui livre une Chevrolet Corvette rallongée de plus de 50 centimètres.

Vivre en mesurant plus de 2,16 mètres implique quelques ajustements du côté des vêtements, des chaussures et -de manière innatendue- des voitures. Voici par exemple l'histoire insolite de la star du basket Shaquille O'Neal qui vient de recevoir sa Chevrolet Corvette adaptée à ses dimensions hors normes.

Le garage Effortless Motors est à l'origine du projet de cette Chevrolet Corvette C8 Z06 étonnante. Au premier coup d'œil, rien ne trahit les modifications apportées à l'auto. Pourtant, sa longueur progresse de 5080 mm par rapport à la configuration standard juste derrière les portes. Grâce à cette transformation, le champion peut enfin monter à bord et la conduire sur les plus belles routes. Détail amusant : il n'est pas précisé si le toit amovible est lui aussi adapté pour ces centimètres supplémentaires.

La C8 Z06, un monstre de 679 chevaux

Côté puissance, Shaquille O'Neal aura largement de quoi se faire plaisir avec cette sportive. La Corvette C8 Z06 embarque pour mémoire un V8 atmosphérique LT6 de 679 chevaux pour 623 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,6 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h.

