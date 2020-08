Une édition spéciale 007 pour les Aston Martin Vantage et DBS Superleggera

Le long-métrage "Mourir peut attendre" déboulera dans les salles sombres d'ici la fin de l'année. Un timing idéal pour lancer une série spéciale concernant deux Aston Martin rappelant les aventures de l'agent secret britannique James Bond.

Les Aston Martin Vantage et DBS Superleggera Edition 007 disposent grâce au travail du département de personnalisation "Q" d'un look permettant de les reconnaître au premier coup d'œil. La Vantage s'inspire de la première génération du modèle avec une calandre inédite dotée d'un insert chromé. Des traits jaune fluo sur les flancs et le diffuseur ainsi qu'une teinte unique Cumberland Grey sont aussi au programme. Les clients souhaitant se démarquer encore plus signeront pour le support et les skis assortis au coupé d'outre-Manche. Enfin, la fréquence "96.60" brodée sur les pare-soleil rappelle la radio du film "Tuer n'est pas jouer" de 1987 visible lors de la scène de la course-poursuite.

L'Aston Martin DBS Superleggera bénéficie des mêmes attributs que la Vantage Edition 007. 100 exemplaires de cette dernière sortiront des chaînes contre 25 pour la DBS. Les premières livraisons auront lieu début 2021 quelques mois après la sortie du film "Mourir peut attendre" prévu pour le 25 novembre prochain.