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"Une maison hantée sur roues": voici le mode Halloween de Tesla

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Julien Bertaux

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Sons effrayants, clignotement des phares ou photobooth de l’horreur, votre Tesla ne compte pas passer à côté de la fête d’Halloween.

"Une maison hantée sur roues": voici le mode Halloween de Tesla
Tesla surfe sur la fête d'Halloween en intégrant différents gadgets.

Coussin péteur, bal mêlant son et lumière, mode Noël, Tesla est coutumière des gadgets. Le Roadster, avec ses propulseurs capables de la faire voler, est sans aucun doute l’exemple le plus criant. Cette auto est prévue pour 2028, mais elle aura probablement le temps d’être reportée d’ici là.

Nettement plus raisonnable, la dernière mise à jour disponible depuis le 6 octobre met à l’honneur une fête américaine traditionnelle : Halloween. Votre auto peut devenir « une maison hantée sur roues » via différents modes comme le « Trick or Treat » qui émet des sons effrayants et fait clignoter les éclairages intérieurs et extérieurs lorsque des personnes s’approchent, notamment si des enfants viennent demander des bonbons.

Une simple mise à jour

L’écran tactile évolue également en mettant en scène votre Tesla en fantôme accompagnée de citrouilles ou d’une main de zombie. Lorsque vous roulez, les autres usagers de la route sont alors des squelettes, comme les cyclistes, les autres véhicules sont verts et les feux en citrouille.

Pour l’occasion un nouveau show son et lumière est proposé. Un photobooth assure les images depuis la voiture, et le propriétaire peut parler à distance depuis l’application. L’auto retransmet alors sa voix.

Les Model 3 et Model Y profitent de cette mise à jour qu’il est possible de consulter dans le menu logiciel (2026.38.3).

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