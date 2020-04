Une Porsche Taycan plus abordable en préparation

Nos confrères de la publication anglaise Car Magazine rapportent en ligne des informations très intéressantes à propos de l'avenir de la gamme de la berline Porsche Taycan. La firme allemande prépare en effet une version d'entrée de gamme aux tarifs placés face à ceux de la Tesla Model S Grande Autonomie.

Le responsable du département Porsche recherche et du développement Michael Steiner a révélé que : "la Taycan sera proposée en propulsion avec une batterie plus petite pour rendre son tarif plus accessible. Elle sera particulièrement compétitive sur des marchés qui n'ont pas besoin de quatre roues motrices comme la Chine où la météo ne les justifie pas". Le responsable refuse pour l'instant de donner plus de détails. Les bruits de couloir indiquent que cela permettra à Porsche d'afficher un tarif en baisse de 20% par rapport à la version 4S la plus abordable aujourd'hui.

Pour rappel, les tarifs de la Porsche Taycan débutent avec l'appellation 4S en France à partir de 108 632 euros. La version supplémentaire moins puissante dont la diffusion sur tous les marchés n'est pas encore confirmée offrira probablement au client le choix entre deux ou quatre roues motrices. D'autres informations seront livrées d'ici quelques mois.